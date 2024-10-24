الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطط "لإفراغ" قطاع غزة من سكانه

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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات دهم واسعة وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات دهم واسعة وسط قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزةالمصدر: الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 5:44 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته تنفذ عمليات دهم واسعة وسط قطاع غزة، لمواقع وبنى تحتية تابعة لحركة "حماس".

وذكر الجيش، في بيان له، أن "قوات الفرقة 252 تنفذ عمليات دهم وسط القطاع وعثرت على بنى تحتية إرهابية تابعة لحركة حماس".

وقال الجيش إنه "رغم جهود حماس لمنع المدنيين من إخلاء المنطقة، فقد تم اعتقال أكثر من 200 إرهابي في تلك المناطق".

وبحسب البيان، تنفذ كتيبة مدفعية بقيادة فوج (454)، عملية ميدانية وسط قطاع غزة، حيث قصفت ودمرت بنى تحتية إرهابية في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال الجيش إن "قوات الفرقة (162)، التي تواصل عملياتها في جباليا، تمكنت من القضاء على العديد من الإرهابيين وعثرت على أسلحة حربية خلال اليوم الماضي".

 

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