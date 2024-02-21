الرياض: واشنطن مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "الدول الغربية بما فيها أمريكا، مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين، والمجتمع الدولي متفق على أن الحل لاستقرار المنطقة هو دولة فلسطينية".

وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة "الآن، وأكثر من أي وقت مضى"، داعياً إلى "ضرورة معالجة أزمة عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة".

وقال بن فرحان: "نركز الآن على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة، فقناعتنا التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل، هو من خلال إقامة دولة فلسطينية"، ونوّه إلى أن "حماية المدنيين في غزة بيد الجميع من خلال إدخال المساعدات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة لن يزيدها أمناً، بل سيدفع بجيل جديد نحو التطرف"، مطالباً "بمحاسبة كل من يعرقل حل الدولتين".

والسبت الماضي، أكد بن فرحان خلال جلسة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، "ضرورة ضمان التوصل إلى طريق آمن لحل الدولتين"، لافتا إلى أنه "كلما زاد إجماع الأسرة الدولية على حل الدولتين اقتربنا منه".