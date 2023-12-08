مصر تدخل الصمت الانتخابي وسط انشغال شعبي بحرب غزة

بدأت، عند منتصف ليل الخميس، فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي تُجرى على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، بينما يتجه اهتمام الرأي العام في مصر إلى الحرب في غزة.

ويتوقع أن يفوز في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.

وتعمل وسائل الإعلام المصرية خلال فترة الصمت الانتخابي على تثقيف الناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة، وشكل الورقة الانتخابية، وكيفية التصويت، وأماكن التصويت، واللجان الانتخابية، ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المصريون بأصواتهم يبلغ 11 ألفًا و631 لجنة داخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية.

ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية للعام المقبل 2024، بعد يومين، وتستمر الانتخابات الرئاسية في الداخل لمدة 3 أيام في مصر، ويتنافس فيها 4 مرشحين، هم:

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (الرئيس الحالي).

محمد فريد سعد زهران

عبد السند حسن محمد يمامة

حازم محمد سليمان محمد عمر

ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، الأحد 10 ديسمبر، وتستمر على مدار 3 أيام.