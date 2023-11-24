هاجمت إسرائيل ولم تنتقد حماس.. أيّ دور للصين في حرب غزة؟

ونقلت الصحيفة عن مارك جوليان، رئيس الأنشطة الصينية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، قوله إنه، منذُ خمسينيات القرن الماضي، كان موقف بكين بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "واضحًا وثابتًا".

وتؤيد بكين حل الدولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنذ العام 1971، أيدت الجمهورية الشيوعية دائمًا القرارات لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، وفقًا للصحيفة التي بينت أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يعتبر "صديقًا" للصين، وزارها 14 مرة، وفي العام 1988، واعترفت الصين بالدولة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه منذ اعتراف بكين بإسرائيل تم إنشاء علاقات اقتصادية مهمة (بحجم مبادلات بلغ 15 مليار دولار في العام 2020)، خاصة في صناعة الدفاع، ومنذ ذلك الحين، عرضت الصين، مرارًا، خدماتها لحل النزاع.

وبحسب التقرير فإنّه، منذُ الـ7 من الشهر الماضي، تحول موقف الحياد الظاهري للقوة العالمية الثانية إلى دعم للفلسطينيين، على الأقل خطابيًا.

وبينت أنه في أعقاب الهجوم، لم تهب الصين علنًا للدفاع عن إسرائيل وامتنعت عن انتقاد حماس، قبل أن تتخذ منعطفًا مؤيدًا للجانب الفلسطيني، مع استمرار الحرب ووقوع أكثر من 14 ألف قتيل، حيث وصفت بكين الإجراء الإسرائيلي بأنه "عقاب جماعي"، "تجاوز نطاق الدفاع عن النفس".

إستراتيجية وانتهازية

وقال الباحث في معهد سياسات المجتمع الآسيوي، فيليب لو كور إن "الصين دولة إستراتيجية وانتهازية تحاول الخروج من اللعبة، وهذا جزء من إستراتيجية عالمية للصين، فهي تسعى إلى ترسيخ نفسها كقوة حتى لو كان الشرق الأوسط منطقة معقدة".

وأضاف أنّ "موقفها يجعل من الممكن تحدي ما تعتبره هيمنة الولايات المتحدة، ولتحقيق هذه الغاية اقتربت الصين من إيران، المنبوذة في نظر الأمريكيين، ووقعت بكين وطهران اتفاقًا "إستراتيجيا"، في العام 2021، ينص على استثمارات صينية مذهلة – 400 مليار دولار على مدى 25 عامًا – مقابل النفط بسعر مخفض.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية