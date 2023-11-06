صحيفة: تذمر في الخارجية الأمريكية من تهميشها في حرب غزة

يتذمر بعض مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية من تهميش وزارتهم على نحو يلحق الضرر بسياسة واشنطن الخارجية، ويفاقم الخسائر الإنسانية للحرب في غزة، وفق صحيفة "Huff Post".

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع مرور شهر تقريبًا على الهجوم العسكري الإسرائيلي، المدعوم من الولايات المتحدة، على قطاع غزة، يشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق تجاه قبول واشنطن الكامل لسلوك إسرائيل في حربها ضد حركة حماس، دون فرض أي قيود أو تحفظات على ما تقوم به إسرائيل في غزة، بعد هجوم حماس عليها في 7 أكتوبر الماضي.

ولفتت في تقرير لها إلى اعتراف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بوجود استياء وعدم رضا واسعين داخل وزارته، وذلك في رسالة إلى الموظفين في 19 أكتوبر الماضي.

وقالت إنه منذ ذلك الحين، عقد بعض مساعدي بلينكن جلسات استماع واجتماعات مفتوحة لمناقشة حرب غزة مع المسؤولين في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، ومنشآتها في جميع أنحاء العالم.