القوات الإسرائيلية تقتل إمراة خلال اقتحام المستشفى الإندونيسي

أسفرت عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، للمستشفى الإندونيسي عن مقتل إمراة وأصابة 3 آخرين واعتقال 3 أشخاص، وفق ما أفاد به مدير مستشفى الأندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت

وقال الدكتور الكلحوت لـ"إرم نيوز" إن، الجيش الإسرائيلي قام بإعدام سيدة هي بالأساس جريحة وأصاب 3 أشخاص بالرصاص واعتقال عدد من الكادر الطبي داخل المستشفى".