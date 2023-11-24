القوات الإسرائيلية تقتل إمراة خلال اقتحام المستشفى الإندونيسي
أسفرت عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، للمستشفى الإندونيسي عن مقتل إمراة وأصابة 3 آخرين واعتقال 3 أشخاص، وفق ما أفاد به مدير مستشفى الأندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت
وقال الدكتور الكلحوت لـ"إرم نيوز" إن، الجيش الإسرائيلي قام بإعدام سيدة هي بالأساس جريحة وأصاب 3 أشخاص بالرصاص واعتقال عدد من الكادر الطبي داخل المستشفى".
وأضاف الكلحوت أن، "الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت وإحداث فوضى عارمة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى بالدبابات والآليات العسكرية ومئات الجنود المشاة من عدة اتجاهات بعد أن قطع الكهرباء عن المستشفى منذ أيام".
ووصف الكلحوت ما يحدث داخل أقسام المستشفى بـ"الإبادة الجماعية"، متهما الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجازر فظيعة والقيام بإعدامات ميدانية للجرحى والمدنيين العزل داخل أسوار المستشفى.
وقال الكلحوت، إن "ما يحدث هو نتيجة طبيعية لصمت العالم إزاء مجزرة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ومستشفى الشفاء وقتل المئات وتهجير الجرحى والنازحين".
ناشدنا الكلحوت العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والطبية ذات العلاقة بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل بالتوقف عن استهداف المؤسسات والكوادر الطبية وتحييدهم عن النزاعات والحروب طبقًا للأعراف والمواثيق الدولية.