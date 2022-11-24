قمة عربية صينية في السعودية مطلع الشهر المقبل
أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ، أن السعودية ستستضيف قمة عربية - صينية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، في تشرين الأول/ أكتوبر، إن من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
وقال القنصل الصيني في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.
وتابع: "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".
وكان الأمير فيصل بن فرحان تحدث في تصريحات بثتها قناة "الإخبارية" السعودية عن انعقاد قمة سعودية صينية، وقمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية.
وكان الرئيس الصيني زار السعودية في العام 2016.