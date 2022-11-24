قمة عربية صينية في السعودية مطلع الشهر المقبل

أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ، أن السعودية ستستضيف قمة عربية - صينية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، في تشرين الأول/ أكتوبر، إن من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال القنصل الصيني في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.