في غزة.. مواليد أبصروا النور في "ظلمة حالكة"

"كانت ليلة أليمة لا أستطيع وصفها"، بهذه الكلمات تبدأ الغزّية أحلام البرعي حديثها عن الليلة التي ولدت فيها مولودها الأول داخل منزلها شمالي قطاع غزة خلال أيام الحرب العنيفة.

وحالة السيدة واحدة من عشرات القصص التي شهدتها نساء قطاع غزة واللاتي وضعن موالديهن في ظلمة حالكة بفعل الحرب وانقطاع كل سبل الحياة.

تقول البرعي لـ"إرم نيوز" إنها لم تستطع الوصول إلى مستشفى العودة عندما فاجأها المخاض في المنزل والذي لا يبعد سوى كيلومتر واحد عنهم، بعد أن شهد الحي الذي يقطنوه قصفًا عنيفًا تلك الليلة.

وتضيف: "بدأ الألم يشتد أكثر فأكثر ولم أعد أقوى حتى على الصراخ ولم يكن هناك كهرباء أستطيع على الأقل أن أرى من خلالها ما يحدث لي، ذهب زوجي مسرعًا إلى بيت جيراننا وجلب سيدة كبيرة في السن كانت قد قامت بتوليد نساء في البيوت من قبل".

وتتابع: "في البداية رفضت أن تلمسني أو أن أقوم بالولادة في البيت خوفًا على الجنين، وهنا بدأ زوجي بتهدأتي ومحاولة طمأنتي بأن كل شيء سيكون على ما يرام".

وتشير إلى أنها "سمعت السيدة تطلب منه تسخين المياه، وفورًا استجاب زوجي للطلب وبدأ بإشعال النار لعدم توفر غاز الطهي. اشتد الألم أكثر فأكثر وبدأت بالصراخ بأعلى صوتي، كانت السيدة تحاول أن تقول لي شيئًا ولم أكن أسمعها، وفهمت فيما بعد أنها كانت تعطيني بعض التعليمات أثناء الولادة من تنظيم النفس والدفع للأسفل".

ولم تكن "أحلام" تعرف كم مضى من الوقت وتشير إلى أنه ربما ساعة أو أقل حتى خرج مولودها الذي كان من المفترض أن يبصر النور إلى ظلمة حالكة.

وتردف: "لحظات قليلة جدًا حتى سمعت صوته يبكي فأغمي علي في وقتها لعدة دقائق، عندما استيقظت لم أصدق أن طفلي بخير وأنه في حضني الآن وبصحة جيدة كما أخبرتني السيدة، بكيت كثيرًا لما عانيته وخوفًا عليه من هذه الظروف القاسية التي جاء بها".

وتضيف السيدة الغزّية: "كنت أحلم بولادة طفلي الأول بظروف غير هذه الظروف، كنّا قد جهزنا سريره وملابسه الصغيرة وكنّا قد حجزنا موعدًا مسبقًا في مشفى العودة للولادة في ظروف صحية وطبيعية مناسبة ولكن شاءت الأقدار أن أضع مولودي الأول في بيتي وفي غرفتي، ربما هذا شيء جيد لا أعرف" تقول السيدة.