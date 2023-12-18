تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان.. وحزب الله يكشف حجم خسائره
تواصلت الاشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، في حين كشفت مصادر أن عدد قتلى الميليشيا منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر/ تشرين الثاني، تجاوز المئة.
وقال النائب عن "حزب الله"، محمد رعد، إن عدد قتلى حزب الله اللبناني تجاوز المئة قتيل منذ بدء الاشتباكات، بينما أكدت مصادر طبية أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 17 قتيلًا، إضافة لعدد من المصابين.
واستهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلًا في بلدة عيتا الشعب، في القطاع الأوسط، على بعد أمتار قليلة من موكب تشييع لقتيل من الميليشيا، ولم يُعلن عن وقوع إصابات في صفوف المشيعين.
وقصفت القوات الإسرائيلية مواقع وبلدات في القطاعين الأوسط والشرقي، ما أدى إلى إصابة شخص.
بدورها، ذكرت ميليشيا حزب الله، أنها استهدفت تجمعًا للجنود والآليات الإسرائيلية في محيط موقع الحمرا، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام عبرية إلى تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى إثر اشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان.
كما أفادت وسائل الإعلام العبرية بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة يعرا في الجليل الغربي.
وفي أسوأ تصعيد منذ 17 عامًا يشتبك حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بشكل مستمر منذ اندلاع الحرب في غزة.