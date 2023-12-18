تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان.. وحزب الله يكشف حجم خسائره

تواصلت الاشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الإثنين، في حين كشفت مصادر أن عدد قتلى الميليشيا منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر/ تشرين الثاني، تجاوز المئة.

وقال النائب عن "حزب الله"، محمد رعد، إن عدد قتلى حزب الله اللبناني تجاوز المئة قتيل منذ بدء الاشتباكات، بينما أكدت مصادر طبية أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 17 قتيلًا، إضافة لعدد من المصابين.

واستهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلًا في بلدة عيتا الشعب، في القطاع الأوسط، على بعد أمتار قليلة من موكب تشييع لقتيل من الميليشيا، ولم يُعلن عن وقوع إصابات في صفوف المشيعين.