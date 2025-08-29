logo
العالم العربي

قبل كابينت الأحد.. قادة الأمن يتحدون ضد دعوة فريق نتنياهو للحرب

قبل كابينت الأحد.. قادة الأمن يتحدون ضد دعوة فريق نتنياهو للحرب
نتنياهو يترأس اجتماع الكابينتالمصدر: Getty
فريد كمال
فريد كمال
29 أغسطس 2025، 8:09 م

قالت وسائل إعلام عبرية، إن قادة الأجهزة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية سيطالبون المجلس الوزاري الأمني والسياسي "الكابينت"، في اجتماعه المقرر الأحد، بالتوصل أوّلاً إلى اتفاق في غزة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن احتلال المدينة.

وتأتي هذه الدعاوى وفق تقرير للقناة 12 العبرية، في الوقت الذي أصدر فيه الجيش قرارا باعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة والدعوة لتعبئة جديدة ليستبق الاجتماع بإجراءات تسريع العملية.

أخبار ذات علاقة

دبابات إسرائيلية على حدود غزة

"منطقة قتال خطيرة".. إسرائيل تسابق الزمن لتنفيذ خطة "احتلال غزة"

وبحسب تقرير القناة العبرية، يعتزم رؤساء المؤسسة الدفاعية جميعهم، بمن فيهم تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي، توحيد صفوفهم خلف رئيس الأركان إيال زامير والسعي للتوصل إلى اتفاق بغزة، وحتى الآن، لم تناقش إسرائيل رد حركة حماس، الذي صدر قبل أسبوعين. 

ولا يفهم كبار المسؤولين الأمنيين كيف يمكن أن يكون هناك اتفاق أرادته إسرائيل ووقعه رئيس الوزراء نتنياهو قبل 6 أشهر، دون أن يناقشه الكابينت الإسرائيلي. ووفقًا لهم، على إسرائيل التوقيع على هذه الصفقة وتجنب المخاطرة بدخول غزة.

وأوضح مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية، أن "الرهائن الأحياء ربما كانوا موجودين في المنازل التي تم تفجيرها الأسبوع الماضي، وأضاف أن "هناك صفقةً سعت إسرائيل من أجلها. علينا أن ننتهزها، ونعيد الرهائن أحياء وننهي الحرب.

ووفق تصريحات المسؤول الأمني، فإن "أي قرار آخر، وخاصةً فكرة استسلام حركة حماس إذا دخلنا غزة، هو مخاطرة جامحة على حساب أرواح الرهائن والجنود". 

أخبار ذات علاقة

نتنياهو وزامير

"تسريع احتلال غزة".. تفاصيل "اجتماع متوتر" بين نتنياهو وزامير

وطالبت القيادات الأمنية بضرورة تنفيذ المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، وعدم انتظار اتفاق شامل، مستمدين القوة من عملية العثور على رهينتين اليوم، حيث أكد رئيس الأركان ورئيس الوزراء استمرار المحاولات للعثور على جثث أخرى وإعادة الرهائن الأحياء.

وقال الجنرال إيال زامير في تقييم الوضع، وفق القناة السابعة العبرية، "يواصل الجيش عملياته في جميع أنحاء الشرق الأوسط لحماية وإحباط التهديدات القائمة والناشئة. ونفذنا هجومًا كبيرًا ضد أهداف استراتيجية لنظام الحوثيين في اليمن".

وأضاف: "رسالتنا واضحة: لا مجال للاحتواء. لن نسمح بإلحاق الضرر بإسرائيل. سنواصل محاربة الإرهاب أينما وجد".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC