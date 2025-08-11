صندوق الثروة النرويجي ينهي عقود إدارة الأصول الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق: "اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".

وتتصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية مع تزايد عزلتها عالميا، فيما أثار إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة تنديدا عالميا واسعا.