نتنياهو: لن أسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من "يدعم أو يمول الإرهاب"، مثلما لن تسمح بأن تكون "فتحستان" في إشارة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وأضاف نتنياهو عن تسليم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، إنه لن يسمح "بأن تكون غزة بعد الحرب فتحستان أو حماسستان".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.