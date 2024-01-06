دعوات تهجير سكان غزة تعرض الإسرائيليين لانتقادات حادة

أثارت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بشأن نقل المدنيين من قطاع غزة إلى الخارج، في إطار هجرة طوعية، استياءً واسعًا لدى الفلسطينيين والدول الإقليمية والعالم، فيما واجهت تلك التصريحات انتقادات حادة.

وتجري الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو مباحثات سرية؛ بهدف نقل سكان القطاع لدول إفريقية وأوروبية، الأمر الذي تعارضه حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة.

دعوات إسرائيلية

وكان الوزيران بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير أبرز دعاة تهجير سكان غزة، وأكدا ضرورة الترويج لمشاريع الهجرة الطوعية، الأمر الذي أثار استياءً دولياً وإقليمياً وأمريكياً.

رفض دولي وأمريكي

وقوبلت الدعوات الإسرائيلية برفض دولي وأمريكي، فقد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "رفض واشنطن تصريحات وزراء حكومة نتنياهو"، مشدداً على أن "هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة".

وأوضح "ميلر" أن "الحكومة الإسرائيلية، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغوا الإدارة الأمريكية مراراً أن هذه التصريحات لا تعكس موقفا رسميا إسرائيليا"، مبينا أن "غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك".

وفي السياق ذاته، عبر المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن "انزعاجه الشديد إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية للتهجير الجماعي لسكان القطاع"، مشيرا إلى أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى مزعجة للغاية".

وقال "تورك"، في تدوينة نشرتها المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس"، إن "85% من سكان غزة مهجرون داخلياً بالفعل، ومن حقهم العودة لمنازلهم"، محذراً من أن "القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

رفض واسع

ويرى المختص في العلاقات الدولية، فريد أبو ضهير، أن "الدعوات الإسرائيلية لتهجير السكان ستؤدي إلى خلافات عميقة بين حكومة نتنياهو والمجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن هناك رفضا واسعا للدعوات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وأوضح "أبو ضهير"، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة ترفض مثل هذه الدعوات، رغم أنها دعمت تهجير السكان لسيناء بداية الحرب"، مبيناً أن ذلك يعتبر عائقاً كبيراً لتنفيذ هذا المخطط.

وأضاف: "إسرائيل لا يمكن لها تهجير سكان غزة، سواء بشكل طوعي أو بإجبارهم على ذلك، إلا بموافقة دولية وإقليمية، وهذا الشرط لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال"، مؤكداً أن "الأمر يمكن أن يؤدي لتوتر في العلاقات الإسرائيلية الدولية".

وأشار إلى "إمكانية عمل بعض الدول العربية على إصدار قرار في الأمم المتحدة يمنع إسرائيل من تهجير سكان غزة، ويطالبها بإعادة النازحين إلى منازلهم"، مؤكداً أن ذلك سيحرج تل أبيب دولياً.

وبين أبو ضهير أن "اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو يهدد استقرار هذه الحكومة، خصوصا ما يصدر من تصريحات على لسان الوزراء المتطرفين بشأن غزة والصراع مع الفلسطينيين، باعتبار أن ذلك قد يكون عاملاً قوياً في إسقاط الحكومة"، لافتاً إلى أن "نتنياهو قد يلجأ لزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة".

محاولات فاشلة

بدوره، أكد أستاذ الإعلام والعلاقات الدولية في جامعة النجاح، علي السرطاوي، أن "كل المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من المناطق باءت بالفشل"، مؤكداً أن "الموقف العربي كان حاسماً بهذا الشأن".

وأوضح السرطاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إصرار إسرائيل على تهجير سكان غزة يؤثر على صورتها في الإعلام الغربي، وسيؤدي إلى نتائج عسكرية على تل أبيب، خاصة وأن ذلك يتعارض مع القوانين الإنسانية والدولية".