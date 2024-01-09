إيران تدافع عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر
دافع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد أيرواني، عن الاستفزازات والهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن أيرواني كتب رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكد فيها أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر لها علاقة مباشرة باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال بشأن الاتهامات الموجهة لإيران حول البحر الأحمر، إن "إيران تحذر من أي عمل استفزازي من جانب أمريكا في المنطقة قد يعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر".
وأوضح أيرواني أن "الاتهامات التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن حالة البحر الأحمر، والذي انعقدت في 3 يناير 2024، في إطار جدول أعمال "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، هي اتهامات لا أساس لها ضد إيران عن طريق إساءة استخدام منصة مجلس الأمن ونشر معلومات كاذبة وتضليل متعمد".
واعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "أن هدف الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي من إطلاق مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة هو تحويل الاهتمام الدولي عن الأسباب الجذرية للوضع الحالي في البحر الأحمر؛ عن الإبادة الجماعية والمذبحة الوحشية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بدعم كامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن مشاركته في العدوان العسكري المنسق والأنشطة الخبيثة ضد بلدان أخرى في المنطقة".
وحث أيرواني "مجلس الأمن على الالتزام بمسؤولياته لمعالجة أسباب الوضع الحالي في البحر الأحمر عبر اتخاذ تدابير حاسمة لإجبار النظام الإسرائيلي على وقف إراقة الدماء، ووقف أعماله العدوانية، والتقيد الصارم بالتزاماته الدولية بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان".
وتشن ميليشيا الحوثي اليمنية، المتحالفة مع الحكومة الإيرانية، هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول ردا على الحرب في غزة كما تقول.
وفي الأسبوع الماضي، بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه، هجمات مليشيا الحوثي اليمنية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وطالب أعضاؤه الحوثيين بوقف هجماتهم.