إيران تدافع عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

دافع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد أيرواني، عن الاستفزازات والهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن أيرواني كتب رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكد فيها أن "الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر لها علاقة مباشرة باستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال بشأن الاتهامات الموجهة لإيران حول البحر الأحمر، إن "إيران تحذر من أي عمل استفزازي من جانب أمريكا في المنطقة قد يعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر".

وأوضح أيرواني أن "الاتهامات التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن حالة البحر الأحمر، والذي انعقدت في 3 يناير 2024، في إطار جدول أعمال "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، هي اتهامات لا أساس لها ضد إيران عن طريق إساءة استخدام منصة مجلس الأمن ونشر معلومات كاذبة وتضليل متعمد".