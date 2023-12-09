عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزة ورفح

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي غرب معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن العشرات أصيبوا في قصف لمنازل مأهولة تعود لعائلتي حماد وعطا الله، في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، كما استهدف القصف منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى صعوبة انتشال الجثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من المواقع التي تم قصفها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" اعتبرت، أمس الجمعة، أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يجعله "شريكا في المجزرة" في قطاع غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة نزحوا عن منازلهم، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلا عن التهديد المتزايد للأمراض.