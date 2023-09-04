قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم جنين

اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الإثنين مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر لـ "إرم نيوز" أن فصائل فلسطينية اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة وتصدت لها ما دفع الجيش لاقتحام المخيم ونشر القناصة على أسطح المباني.

وكشفت قناة "ريشت كان" العبرية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة "حماس" في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.

في ذات الإطار، أفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل القيادي في حركة "فتح" عطا أبورميلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مستشفى جنين الحكومي قوله إن المستشفى استقبل 5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.