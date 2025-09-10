logo
نعيم قاسم: نقف إلى جانب قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

أدان الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية، نعيم قاسم، مساء الأربعاء، الاعتداء الإسرائيلي على قطر وقادة حماس فيها، معتبرا أنه "عدوان إسرائيلي أمريكي بامتياز بضوء أخضر أمريكي"، مؤكدا الوقوف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان، وأضاف أنه ليس عدوانا استثنائيا بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى.

وأضاف قاسم، في كلمة خلال احتفال بذكرى المولد النبوي، أن "الاستقواء بإسرائيل لن ينفع"، في إشارة إلى مساعي نزع سلاح الحزب.

واستطرد: "بعض من في الداخل يعمل على الإيقاع الإسرائيلي وأنا أنصحهم بأن يكونوا شركاء في الداخل وألا يبرروا للعدو".

وتابع: "نقول لمن هم في الداخل أن ينتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية وبعدها نناقش استراتيجية الأمن الوطني".

وأضاف قاسم: "هناك مشكلة داخلية تتمثل ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح، ومشكلة خارجية تتمثل بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

وأشار إلى أنه "لا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني وهي الطريق الوحيد للحل".

وزاد: "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح، ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه"، وتساءل: "لماذا تريد الحكومة الاستغناء عن قوة لبنان وهي لا تملك بديلاً للدفاع؟".

وقال قاسم إن "مسؤولية الحكومة حالياً هي السيادة وهذا يعني إخراج إسرائيل".

وادعى أن "المقاومة" أسهمت في الوقوف سداً منيعاً في وجه طموحات إسرائيل ومنعتها من تحقيق أهدافها، وأنها "أسهمت في استقرار لبنان لأنها أسهمت في انطلاق العهد عبر إيصال الرئيس جوزف عون إلى الرئاسة وعبر التصدي للعدو".

