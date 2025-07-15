إعلام لبناني: بلدية بشامون في جبل لبنان تفرض حظر تجول ليلي على الأجانب

logo
العالم العربي

المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات السويداء إلى 203

المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات السويداء إلى 203
دخان يتصاعد من أحد المباني في السويداءالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 8:20 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من البدو وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.

أخبار ذات علاقة

أنس جودة لـ"إرم نيوز": ملف السويداء يتجه نحو السيناريو الليبي

وقال المرصد "بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني في السويداء منذ صباح الأحد...203"، يتوزعون بين 92 درزيا، بينهم 21 مدنيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية"، و93 من القوات الحكومية، و18 من البدو.

وتجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء في السويداء بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار. 

أخبار ذات علاقة

ما دور ماهر الأسد في أحداث السويداء؟ (فيديو إرم)

تزامن ذلك مع شن إسرائيل  سلسلة غارات على مدينة السويداء ومشارفها، متعهدة بضمان أمن الدروز، و"منع أي تهديد بالقرب من حدودها".

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC