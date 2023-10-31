السعودية تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، إثر الصراع الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور واشنطن حالياً، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" حول اللقاء: "استعرضت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وأكدت ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام، وناقشنا المستجدات باليمن، ونتائج جهود المملكة لإنهاء الأزمة والتوصل للسلام الشامل".