قبيل زيارته واشنطن.. نتنياهو تحت ضغط أجهزته الأمنية لوقف حرب غزة

قالت صحيفة "معاريف" إن الأجهزة الأمنية في تل أبيب حثت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قُبيل مغادرته إلى واشنطن، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف القتال والإفراج عن جميع الرهائن في غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو استمع إلى تقديرات موقف، تؤكد اعتزام حركة حماس اختطاف عدد جديد كرهائن من الجيش الإسرائيلي.

ووفقا للتقديرات، تعتمد حماس حاليا استراتيجية العزوف عن الهجوم، وتدير قتالا دفاعيا منظما ضد القوات الإسرائيلية، لكن عناصرها تختبئ تحت الأرض، وتستعد لحرب عصابات، تعتزم فيها مهاجمة القوات الإسرائيلية بعد التموضع في أكثر من مكان في المدينة".

وأفادت دوائر ميدانية في غزة بأن "حماس زرعت عددا لا بأس به من العبوات الناسفة بهدف إلحاق الضرر بالقوات الإسرائيلية. ومن المخاطر الأخرى حالة المباني الشاهقة، التي بدأت تنهار نتيجة للهجمات الإسرائيلية، وكثيرا ما تتساقط أجزاء من الحجارة والكتل والجدران على الجنود، ما يعرّض تقدمها للخطر".

إلى ذلك، تؤكد تقديرات جهاز الأمن العام (الشاباك) أن حماس حددت هدفا رئيسا يتمثل في اختطاف جندي إسرائيلي خلال عملية "عربات جدعون 2"، وأنها تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل، ولذلك يعمل الجيش الإسرائيلي على توضيح طبيعة التهديد لجميع القوات وجميع المقاتلين، وكيفية تفادي إتاحة الفرصة لتنفيذه".

وعشية انطلاق "عربات جدعون 2"، أفادت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بوجود عدد قليل من الرهائن في مباني مدينة غزة وأنفاقها، لكنها حذرت في المقابل من احتمالية زيادة الرهائن خلال العمليات العسكرية.

وخلصت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو تجاوب مع تقديرات الأجهزة الأمنية، وأبدى مرونة في موقفه، وقال: "من المناسب في هذا الوقت التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة والإفراج عن جميع الرهائن".

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل، للتباحث بشأن عدة إشكالات سياسية وأمنية، يأتي في طليعتها مناقشة المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.