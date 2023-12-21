بالتزامن مع مساع لهدنة.. 20 ألفًا ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألف قتيل منذ الـ7 من أكتوبر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأحيا وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى القاهرة والمفاوضات التي تجري في الكواليس الآمال بالتوصل إلى هدنة جديدة.

ورغم الدعوات المتعددة إلى حماية المدنيين، تستمر الغارات الإسرائيلية المميتة على قطاع غزة، وكذلك القتال البري، في حين يعاني نصف السكان المدنيين الجوع، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 52600.

في الأثناء، برزت مؤشرات على الانفتاح تجاه هدنة جديدة بعدما أتاحت سابقتها التي استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر، إطلاق سراح رهائن من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.