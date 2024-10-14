"البث الإسرائيلية": التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران

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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: خطط ضرب إيران "جاهزة" وتنتظر موافقة نتنياهو

الجيش الإسرائيلي: خطط ضرب إيران "جاهزة" وتنتظر موافقة نتنياهو
مصنع أسلحة في إسرائيلالمصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
فريق التحرير
فريق التحرير
14 أكتوبر 2024، 10:59 ص

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الخطط العسكرية للرد على إيران، جاهزة، وهي بانتظار الموافقة السياسية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعقّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على الخطط العسكرية، بالقول: إنه "راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران"، بحسب إذاعة الجيش.

وقد ظلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طيلة الأيام الماضية، تتوعد إيران "برد قاس ومؤلم وعنيف" على الهجوم الذي شنته مطلع الشهر الجاري على قواعد ومنشآت عسكرية في إسرائيل.

كما أقر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الضربة الصاروخية الإيرانية خلّفت أضرارًا في بعض قواعده الجوية، ليتحدث بعدها أن الاستعدادات للرد على طهران مستمرة، في حين قالت تقارير صحفية إن الهجوم الإيراني أكبر مما تحدثت عنه تل أبيب.

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 من جهتها، ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية،السبت، أن مسؤولين أميركيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافًا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".

وأورد تقرير "إن بي سي"نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم، عدم وجود ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفًا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

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ويأتي ذلك بينما تترقب إيران هجومًا إسرائيليًا محتملًا عليها، بعد هجومها على إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله  في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

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