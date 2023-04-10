الجيش الأمريكي يتعرض لهجوم صاروخي شرقي سوريا ويسقط "مسيّرة إيرانية"
تعرضت قاعدة للقوات الأمريكية، شرقي سوريا، مساء اليوم الإثنين، لهجوم صاروخي، حسبما أفادت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية.
وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية إن القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز تعرضت لهجوم صاروخي، مشيرة إلى سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.
وتحدثت الوكالة نقلًا عن مصادرها أن "ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي".
وأشارت إلى "تحليق كثيف للطيران الأمريكي في المنطقة بعد الهجوم".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات “التحالف الدولي” المتمركزة في "كونيكو”، أسقطت "طائرة مسيرة يرجح أنها للميليشيات الإيرانية".
وأشار المرصد إلى أن الطائرة سقطت في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.
ولفت إلى أن منطادًا تابعًا لـ”التحالف الدولي” حلق في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية.
ولم يشر المرصد إلى الهجوم الصاروخي أو الانفجارات داخل القاعدة.
وقبل أسبوعين، قتل 19 شخصًا إثر ضربات أمريكية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في شرق سوريا.
جاء ذلك بعد هجوم نسب لتلك الجماعات بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة 5 جنود أمريكيين قرب الحسكة شمال شرق سوريا.
ويومها أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيفان خسروي، أن الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران في سوريا "ستستدعي ردًا سريعًا".
ونقلت وكالة نور نيوز شبه الرسمية عن خسروي قوله: "أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناء على طلب الحكومة السورية للتصدي للإرهاب وعناصر تنظيم داعش في هذا البلد ستقابل برد مضاد فورًا".