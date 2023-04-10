الجيش الأمريكي يتعرض لهجوم صاروخي شرقي سوريا ويسقط "مسيّرة إيرانية"

تعرضت قاعدة للقوات الأمريكية، شرقي سوريا، مساء اليوم الإثنين، لهجوم صاروخي، حسبما أفادت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية.

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية إن القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز تعرضت لهجوم صاروخي، مشيرة إلى سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

وتحدثت الوكالة نقلًا عن مصادرها أن "ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي".

وأشارت إلى "تحليق كثيف للطيران الأمريكي في المنطقة بعد الهجوم".