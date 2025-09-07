تمس النسيج الاقتصادي والاجتماعي.. السعودية تطلق حزمة مشاريع واسعة في سوريا

أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية في سوريا، في إطار برنامج مساعدات يشمل مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والبيئة والإيواء وإعادة التأهيل.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع خلال فعالية رسمية في دمشق بحضور رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.

إنقاذ المواطن السوري

في هذا السياق، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش إن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة زيارات لفعاليات حكومية وخاصة وقطاع أهلي، حيث تتميز هذه الزيارة وبالمشاريع المقترحة بأنها تلامس مباشرة حياة المواطن والمجتمع ككل، كونها تتضمن مؤازرات عديدة في قطاعات مهمة للناس.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن المشاريع كثيرة وفي أكثر من بقعة جغرافية وفي مختلف المجالات لكن في غالبيتها ستؤدي دوراً ايجابياً وتمثل مغناطيس جذب لمشاريع قادمة أخرى.

رؤية المملكة نحو سوريا

أما الباحث السعودي في شؤون الشرق الأوسط عبد العزيز خميس فرأى أنه بخلاف الجانب الإغاثي العاجل الذي يركز على الغذاء والدواء والمأوى، فإن المشاريع السعودية في سوريا غالباً ما تتحرك وفق رؤية أوسع تستهدف إعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم قطاعات الإنتاج الصغيرة بما يتيح للسكان فرص عمل مستدامة تقلل الاعتماد على المساعدات، مشيراً إلى أن هذا يعزز الدخل الأسري ويعيد الثقة بالدورة الاقتصادية المحلية.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن تمويل مشاريع الكهرباء والمياه والمدارس والمراكز الصحية لا يوفّر فقط خدمات أساسية، بل يرسخ بيئة مستقرة تجذب الاستثمار المحلي لاحقاً وتمنع عودة الفوضى، فضلاً عن دعم مبادرات التعليم المهني، والبرامج المجتمعية، وإعادة دمج الفئات الهشة.

ولضمان أن لا تتحول هذه المشاريع إلى مبادرات مؤقتة، أشار خميس إلى أن المملكة تعتمد عادة على مجموعة من الآليات، من بينها العمل مع منظمات مجتمع مدني وهيئات محلية وهو ما يضمن نقل الخبرة والملكية للمجتمعات نفسها، بحيث تصبح قادرة على الاستمرار بعد توقف التمويل الخارجي، إلى جانب إدخال برامج تدريبية للكوادر المحلية في كل المجالات، ما يخلق رأسمال بشريًا قادرًا على تشغيل المشاريع وصيانتها.

وأوضح أن الانتقال من منح إغاثية مباشرة إلى قروض صغيرة وتمويل مشترك يساعد بدوره على خلق دورة اقتصادية تدعم ذاتها، فضلاً عن ربط المشاريع مع استراتيجيات أممية أو إقليمية (مثل خطط إعادة الإعمار الأممية أو مبادرات البنك الإسلامي للتنمية) يضمن أنها ليست جزراً معزولة بل جزءاً من منظومة متكاملة.

واختتم خميس حديثه قائلاً: إن مؤشرات أداء واضحة وعمليات تقييم دورية تسمح بتعديل المشاريع حسب احتياجات المجتمعات المتغيرة، بما يطيل من عمرها ويزيد فعاليتها.

يُذكر أن حزمة المشاريع التي أطلقتها المملكة تأتي بعد أسابيع من تعهدها باستثمار أكثر من 6.4 مليار دولار في سوريا.

وشملت الحزمة إزالة أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض في محافظة دمشق وريفها وتأهيل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، وتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما فيها أجهزة غسل الكلى، وإعادة تأهيل نحو 60 مخبزاً، وتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل.

كما تضمنت المشاريع دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي، وتنفيذ 61 مشروعاً تطوعياً يغطي 45 تخصصاً، إضافة إلى استمرار برامج رعاية الأيتام وصرف الكفالات النقدية عبر مشروع "بسمة أمل" في ريف دمشق وحمص وإدلب.