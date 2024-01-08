الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه شرق خانيونس

كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشارت مصادر فلسطينية إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" أن 14 فلسطينيًّا قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بوقوع اشتباكات قوية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في منطقة قيزان النجار شرق خانيونس.