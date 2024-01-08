الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه شرق خانيونس
كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشارت مصادر فلسطينية إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" أن 14 فلسطينيًّا قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بوقوع اشتباكات قوية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في منطقة قيزان النجار شرق خانيونس.
وتقدمت الآليات الإسرائيلية في قيزان النجار وجورة اللوت، ومنعت الطواقم الطبية من انتشال قتلى وإخلاء مصابين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي، كما فرَّ آلاف النازحين من هذه المناطق بعد أن تركوا مراكز الإيواء جراء الاشتباكات.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من سكان منطقة قيزان النجار، واقتادهم إلى جهة مجهولة.