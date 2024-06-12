إيران.. محاكمة العشرات بسبب تعليقات على تحطم مروحية "رئيسي"

أعلن "المدعي العام الثوري" في محافظة أصفهان وسط إيران، محمد موسويان، عن رفع قضية أمام القضاء تشمل 200 شخص، بسبب ردود الفعل على تحطم مروحية الرئيس السابق إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وقال موسويان إن تهمة أولئك هي "محاولة نشر أخبار كاذبة ومحتوى مهين لمكانة شهداء الخدمة"، واصفًا ما نشروه بأنه مثال على "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن موسويان أنه "بأمر النائب العام للبلاد وتأكيد رئيس محكمة أصفهان، سيتم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة ضد هؤلاء الأشخاص".