تصاعد جرائم الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في كندا بسبب حرب غزة

تتصاعد جرائم الكراهية افي العاصمة الكندية أوتاوا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ تشعر الشرطة والمجموعات المجتمعية بالقلق الشديد من الارتفاع الكبير في جرائم الكراهية، سواء ضد الكنديين الإسرائيليين أو ضد الكنديين الفلسطينيين، وفق ما أوردته صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية.

وبحسب تقرير للصحيفة، "قد يكون ذلك الصراع في غزة على بعد 9 آلاف كيلومتر، لكن الزيادة في مظاهر الكراهية سواء اللفظية او الجسدية مرتبطة مباشرة بذلك الصراع".

في الإطار، قال الحاخام أريئيه كرافيتز "من المؤكد أن هناك ارتفاعًا في جرائم الكراهية، وهو واضح كثيرًا، والرسائل أصبحت أكثر عنفًا وأكثر إثارة للرعب في عددها ونوعيتها".

ويشعر كرافيتز بالقلق الشديد حيال العدد الكبير من الناس الذين أصبحوا مرتاحين بالتعبير عن الكراهية وعدم التسامح ضد مجموعات كاملة بشكل علني، كما يقر بارتفاع الحوادث المتعلقة بالرهاب من الإسلام منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية