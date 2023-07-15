ارتفاع حدّة التوتّر بين بطريرك الكلدان الكاثوليك في بغداد والرئيس العراقي

وأضافت: "بالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه".

وبينت أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو"، مشددةً على أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية".

ومندداً بـ"حملة" ضدّه من حركة "بابليون" وبـ"صمت" الحكومة، أعلن ساكو، اليوم السبت، في بيان، أنه "قرر الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد، إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق".

وإذ شجب ما اعتبره "لعبة قذرة"، اقترح على من وصفه "حامي الدستور"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية، بأن يولي الكلداني وشقيقيه مسؤولية "أوقاف الكنيسة".

ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدّرات المسيحيين في البلاد، التي شهدت عقوداً من النزاعات وتعاني الفساد.

ويندد الكلداني، الخاضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2019، بدور "سياسي" للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي.

وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو مليون ونصف المليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاماً من الحروب والنزاعات.

وفي شمال العراق، خلت قرى كاملة من سكانها الذين هربوا في العام 2014 مع سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة.