قتلى وجرحى بمواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي (فيديو)

مواجهات سابقة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثيالمصدر: الجيش اليمني - منصة إكس
عبداللاه سُميح
06 سبتمبر 2025، 4:06 م

قُتل ضابط في الجيش اليمني وأحد مرافقيه، وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، في مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في محافظتي مأرب وتعز، وسط وجنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً مباغتاً على مواقع الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، عقب قصف مدفعي وبواسطة الطيران المسيّر.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكّنت من التصدي للهجوم، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا، قُتل على إثرها العقيد خالد دويد، رئيس أركان قطاع "الردهة" لدى الجيش الوطني وأحد مرافقيه، في حين قُتل وأُصيب عدد من الحوثيين، وتلقّوا خسائر في عتادهم العسكري.

وتزامنت المواجهات في القطاع الجنوبي مع معارك أخرى شهدتها الجبهات الشمالية والشمالية الغربية من المحافظة، إثر هجمات منسّقة شنّتها ميليشيا الحوثي على مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، وفق المصادر.

العقيد خالد بن دويد، رئيس أركان "الجبهة الجنوبية"

وأكدت المصادر العسكرية إحباط وحدات الجيش المنتشرة في مناطق "رغوان" و"الكسارة" هجوم الحوثيين، وسط معارك شرسة أجبرت عناصر الميليشيا على الانسحاب، فيما لا تزال خسائر الطرفين غير معروفة حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، لقي 4 من عناصر الحوثيين مصرعهم في مواجهات اندلعت، السبت، مع القوات الحكومية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال الجيش اليمني إن عدداً من مسلحي الميليشيا الحوثية حاولوا التسلل نحو مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة وحداته في المرتفعات الجبلية بجبهة "الكريفات" شرق المحافظة، غير أن القوات الحكومية تصدّت لهم وأجبرتهم على التراجع بعد مقتل 4 من عناصرهم وإصابة آخرين.

ودأبت ميليشيا الحوثي، منذ اتفاق الهدنة في إبريل/نيسان من العام 2022، على مهاجمة مواقع الجيش اليمني بمناطق التماس في مختلف المحافظات، عبر هجمات جوية وبرّية، من دون إحراز تقدم يُذكر، كما تشنّ قصفاً مدفعياً وبواسطة الطيران المسيّر على الأعيان المدنية في تعز والحديدة.

