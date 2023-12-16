قطر وإسرائيل تدرسان إحياء اتفاق تبادل الرهائن في غزة
يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت بالنرويج في جهود لإحياء محادثات بخصوص الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، وفق ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين قولهم إن "رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من المقرر أن يجتمع مع ديفيد بارنيا مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في أوسلو. ومن المرجح أن يجتمع بارنيا مع مسؤولين مصريين".
وتابعت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن "خلافات على الشروط المحتملة داخل حركة حماس من بين العقبات البارزة التي تعرقل استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل جديد للمحتجزين".
يأتي التقرير حول المحادثات بعد يوم من قول الجيش الإسرائيلي إنه قتل عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن تحتجزهم حماس في غزة.