كيف تؤثر حرب غزة على علاقات الأردن بإسرائيل؟

تفرض موجة الصراع الحالية في قطاع غزة، وما يصاحبها من توترات بالضفة الغربية، ضغوطًا كبيرة على الأردن وعلاقته مع إسرائيل، بفعل الموقع الجغرافي والتزامات عَمَّان التاريخية تجاه الملف الفلسطيني.

وفي تجلٍّ واضح لتلك الضغوط، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، أن بلاده لن توقع اتفاقًا مبرمجًا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بالقول إن الأردن "إذا كان يريد أن يعطش سكانه فذلك حقه".

منعطف خطر

ويذهب محللون إلى أن هذا السجال السياسي يعكس إلى حد بعيد كيف أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة ربما تكون الأصعب منذ توقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994.