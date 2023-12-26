ولاية سنار.. بوادر لمعركة كبرى بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

وتدور الاشتباكات الآن في قرية حاج عبدالله وكذلك قرية ود الحداد وهي من ضمن الضواحي الشمالية لمدينة سنار، بحسب المحلل العسكري، الذي قال إن المعركة تجري الآن على الحدود الإدارية للولاية لمنع سقوطها بيد "الدعم السريع".

لكن العبو يرى أن الصورة الآن غير واضحة فيما يتعلق برد الجيش السوداني، وإن كان سيكتفي بصد هجمات "الدعم السريع"، أو سيعد لهجوم مضاد لاستعادة ولاية الجزيرة التي فقدها الأسبوع الماضي، بحسب ما تقول الأخبار.

وقال العبو: "من الممكن أن تشهد الساعات المقبلة هجومًا كبيرًا لقوات الجيش السوداني من أجل استعادة ولاية الجزيرة".

وبذلك ستكون القوات التابعة لوزارة الدفاع على التخوم الجنوبية للعاصمة الخرطوم، وقد تعقبها أيضًا محاولة أخرى من أجل السيطرة على كامل العاصمة، لدفع قوات الدعم السريع إلى خارج الخرطوم، ومن الممكن أيضًا أن يشمل الهجوم بعد ذلك مناطق كردوفان ومحاولة استعادة مدينة الأبيض، كما يرى المحلل العسكري.

وأمام ذلك، يتساءل العبو: "ما هو رد فعل القوات التابعة للدعم السريع؟.. هل ستكتفي بالدفاع فقط؟ أم ستجلب المزيد من القوات لخوض معركة كبيرة على الأطراف الجنوبية للخرطوم"؟.