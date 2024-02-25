نتنياهو: لم تتضح بعد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.

ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة (سي.بي.إس نيوز) الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي".

وقال إنه سيجتمع مع فريقه، في وقت لاحق اليوم، لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس.

وأضاف نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح "ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة"، إلا أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن فإن العملية في رفح ستتأخر قليلاً، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق سنتحرك في رفح"، وفق قوله.

وأشار إلى أنه لا خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح، وقال إنه سيتم العمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها.

وقال نتنياهو أيضًا: "لا يمكننا ترك آخر معاقل حماس دون التعامل معها".