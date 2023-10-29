حماس تنفذ عملية إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيرز العسكري، واشتبكت مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب الموقع.

وقالت حماس إن "النيران اشتعلت في عدد من الآليات العسكرية غرب موقع إيرز، وأجهزت على عدد من الجنود داخلها، وأنها ضربت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدة عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع".

في المقابل، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سقوط قذائف هاون استهدفت تجمعاً للقوات الإسرائيلية قرب معبر إيرز.