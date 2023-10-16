بايدن يعلق على احتمال احتلال اسرائيل لقطاع غزة مجددا‎

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بُثت الأحد إن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا"، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية برية.

وردا على سؤال من مقدم برنامج "ستون دقيقة" سكوت بيلي على شبكة "سي بي اس" عما إذا كان يؤيد أي احتلال لقطاع غزة من قبل الحليفة اسرائيل، أجاب بايدن "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا".

وقال إن حماس "لا تمثل كل الشعب الفلسطيني"، لكنه أضاف أن الغزو و"القضاء على المتطرفين" هو "مطلب ضروري".

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي الحركة أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.