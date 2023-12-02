العراق.. مخاوف وتحذيرات من عودة أعمال العنف والإرهاب في ديالى

أطلقت جهات سياسية وعشائرية في محافظة ديالى العراقية تحذيرات من عودة أعمال العنف والإرهاب في المحافظة، وسط مخاوف عودة عمليات التصفية الطائفية والعشائرية، وتأثيرها على العملية الانتخابية المؤمل أن تجرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لانتخابات مجالس المحافظات.

وجاءت هذه التحذيرات والمخاوف بعد شن مسلحين مجهولين هجوما من خلال عبوتين ناسفتين وأسلحة قنص وأسلحة خفيفة، يوم الخميس الماضي، استهدف سيارة تقل مدنيين ضمن قرية العمرانية شمال شرقي محافظة ديالى شمال العراق، ما أدى إلى مقتل (11) شخصا وإصابة (14) آخرين بعضهم مازالوا بحالة حرجة في المستشفى.

وتُحمّل الأوساط الشعبية والسياسية في ديالى الميليشيات المسلحة، المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.