بـ4 كتائب.. الجيش الإسرائيلي يطوق قرى الضفة الغربية بعد عملية القدس

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نشرت 4 كتائب في موقع عملية القدس وتحاصر بلدات في الضفة الغربية لمطاردة من وصفتهم بـ"مشتبه فيهم".

وأضاف الجيش الإسرائيلي بحسب إعلام عبري، أنه عزز قواته في منطقة القدس ويُجري بحثًا واسعًا عمن وصفهم بـ"متواطئين" مع منفذي عملية إطلاق النار.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذَيْ إطلاق النار بالقدس خرجا من قريتي القبيبة وقطنة برام الله ولا سوابق أمنية لهما.

ومن جهتها، قالت "يسرائيل هيوم" إن الجيش يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية لمنع تنفيذ مزيد من العمليات.

في غضون ذلك، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء يجري تقييمًا للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.

أخبار ذات علاقة "ضرب العمق الأمني".. حماس تدعو لتصعيد الاشتباك بعد هجوم القدس

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن اجتماعًا يعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب "قضينا على شخصين نفّذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة القدس بعد العملية.