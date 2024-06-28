مصدر: إسرائيل تفرج عن 6 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

صرح مصدر مسؤول في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن إسرائيل قررت أن تفرج عن نحو 6 مليار و485 مليون "نحو 1.5 مليار دولار أمريكي" شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.‎

وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية المالية التابعة لهيئة الشؤون المدنية التي يرأسها الشيخ، تمكنت من حل مشكلة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن قيمة الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل تبلغ نحو 6 مليار و485 مليون شيكل، سيتم تقسيمها على دفعات وتسليمها للسلطة الفلسطينية.