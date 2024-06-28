مصدر: إسرائيل تفرج عن 6 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية
صرح مصدر مسؤول في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن إسرائيل قررت أن تفرج عن نحو 6 مليار و485 مليون "نحو 1.5 مليار دولار أمريكي" شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.
وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية المالية التابعة لهيئة الشؤون المدنية التي يرأسها الشيخ، تمكنت من حل مشكلة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن قيمة الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل تبلغ نحو 6 مليار و485 مليون شيكل، سيتم تقسيمها على دفعات وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
وتابع: "سيتم تحويل ما يعادل 3 مليار و600 مليون شيكل خلال أسبوعين على أعلى تقدير، في حين سيتم إيداع ما تبقى لدى دولة غير النرويج بما يعادل 2 مليار و400 مليون شيكل، بحسب اشتراطات اللجنة الفنية التابعة لإسرائيل، كإجراء عقابي، وردًا على اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطين".
ولفت المصدر إلى أنه يوجد لدى دولة النرويج التي اختصت بالاحتفاظ بأموال المقاصة كطرف ثالث بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ما قيمته 485 مليون شيكل من أموال غزة، التي جرى احتجازها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزامنًا مع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.