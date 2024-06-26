إيران تكبح "تحمّس" فصائل عراقية لنجدة "حزب الله"

كبحت إيران "تحمّس" فصائل عراقية مسلحة لنجدة "حزب الله"، في حال اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

وأبدت طهران تحفظها على خطط فصائل عراقية عرضتها لإمداد حزب الله اللبناني بالأسلحة والمقاتلين في مواجهة إسرائيل.

وردت طهران على تلك المقترحات بأنها تتضمن "حماسة مبالغا فيها"، بحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن "اجتماعاً عُقد في بغداد حضره ضابط في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قادة في الإطار التنسيقي وممثلي فصائل؛ لمناقشة أفكار لدعم حزب الله"..

وأضافت أن الفصائل عرضت خلال الاجتماع "خططا تتضمن مجموعة خيارات لإمداد حزب الله بالسلاح والصواريخ والمسيّرات، والمسلحين إن اقتضت الضرورة، لكن استهداف القوافل وثكنات الفصائل يفرض الكثير من الحذر".