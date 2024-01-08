تحقيق صادم.. نصف الإسرائيليين يشهدون تدهورًا في حالتهم النفسية

وتتسارع مشكلة الأمراض النفسية التي ظهرت حديثًا جراء الهجوم المستمر منذ السابع من أكتوبر أو بعده، إذ يتم يوميًّا إعلان وفاة جنود إسرائيليين، وإبلاغ عائلاتهم هاتفيًّا من قبل الجيش؛ وهو ما أدى لظهور أمراض نفسية متباينة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن لديها قائمة بالأمراض التي أثرت على الإسرائيليين من نوبات الهلع إلى الاكتئاب الشديد، وفي الوقت نفسه تم تسجيل استهلاك كميات غير طبيعية من الأدوية المخصصة لعلاج الاضطرابات النفسية، إضافة إلى زيادة حالات الإدمان عليها.

ونقلت القناة عن البروفيسور عاراد كوديش، الخبير النفسي ومدير منظومة الصحة النفسية في "صندوق المرضى الموحد" في إسرائيل قوله إن إسرائيل تواجه أزمة هائلة، مؤكدا أن الحرب "قد استنزفت المنظومة الصحية وأحدثت فجوة كبيرة جدًّا بين الطلب على العلاج والموارد البشرية المتاحة".