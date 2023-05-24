اجتماع طارئ للكابينت الإسرائيلي لبحث تطورات الجبهة الشمالية
قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان 11)، مساء الثلاثاء، إنه تم إخطار الوزراء الأعضاء بالمجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بعقد اجتماع طارئ للمجلس قريبا لمناقشة الأوضاع على الجبهة الشمالية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد تهديدات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الموجهة ضد إيران وحزب الله.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، سيتم إطلاع وزراء المجلس على التهديدات التي تحدق بإسرائيل من قبل إيران وحزب الله، من قبل وزير الدفاع يؤاف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وأشارت القناة 14 العبرية أن هناك احتمالا أن تعمل إسرائيل على إزالة الخطر الصادر من الجهة الشمالية، كما فعلت مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة، بحسب تصريحات كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، قد زار الفرقة الجنوبية المحيطة بغزة، والتقى أيضا برؤساء مجالس مستوطنات المنطقة، وقال إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية. يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".
وأضاف: "في معركة غزة الأخيرة نفذنا المهمة بنجاح، لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب"، في إشارة إلى حزب الله وإيران.
وتابع: "على سلاح الجو الإسرائيلي والجيش أن يكونا مستعدين في أي لحظة".
وكانت تقارير عبرية اعتبرت أن المناورة العسكرية الخاصة التي أقامها حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية مباشرة، يوم الأحد الماضي، بمثابة استعراض عسكري للقوة أمام الجيش الإسرائيلي، وأنها تحاكي تنفيذ هجوم على مستوطنات إسرائيلية واختطاف جنود، ومن الممكن أن تجر المنطقة لحرب كبرى.