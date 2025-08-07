"دون خوف".. زامير يعلق قبيل اجتماع "احتلال غزة"

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، تقييمًا متعدد القطاعات للوضع في هيئة الأركان العامة، قُبيل اجتماع مجلس الوزراء المرتقب، مساء اليوم الخميس، بشأن إقرار خطة احتلال قطاع غزة كاملة.

وعرض زامير خطط الجيش الإسرائيلي المستقبلية المتوقع تناولها خلال الجلسة المسائية المرتقبة، بحسب موقع "بحداري حريدي" العبري.

ووفق كلمته خلال الاجتماع، قال زامير: "نواصل القتال على جميع الجبهات. وأصداء هجماتنا تُسمع باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي إشارة لكل من هاجموه وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد زامير أنه سيواصل التعبير عن موقفه دون خوف، بطريقة عملية. "ونتوقع الشيء نفسه من مرؤوسينا. وهنا تكمن المسؤولية، على هذه الطاولة".

وأضاف زامير: "نقترب حاليًا من خط النهاية لعملية عربات جدعون، وحققنا أهداف العملية، بل أكثر من ذلك، نواصل العمل لضمان الأمن طويل الأمد لمستوطنات الجنوب والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أمن المستوطنات على جميع الحدود. لدينا القدرة اليوم على الحفاظ على حدود أمنية جديدة، مع الاستمرار في إلحاق الضرر بالعدو".

وتابع: "لن نسمح بالاحتواء بعد الآن. سنُحبط التهديدات فور ظهورها في جميع القطاعات، وسنواصل العمل لتحقيق أهدافنا. ونعتزم هزيمة حماس وتفكيكها. وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن".

وتعرض رئيس الأركان للتوترات الحاصلة بين كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي بشأن أسلوب القتال في غزة، والتقرير الذي يُعارض احتلال غزة، قائلًا إن "ثقافة الجدل جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب الإسرائيلي، وهي تُشكل عنصرًا أساسيًا في الثقافة التنظيمية للجيش الإسرائيلي، داخليًا وخارجيًا".