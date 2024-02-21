البرلمان الإسرائيلي يؤيد موقف نتنياهو إزاء "دولة فلسطينية"

أيَّد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد" بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن 99 من أصل 120 مشرّعًا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويقول الإعلان الإسرائيلي أيضًا، إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.