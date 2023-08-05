الكويت تستنكر تصريح وزير لبناني بشأن دورها في إعادة إعمار مرفأ بيروت
استنكرت الكويت، اليوم السبت، تصريحًا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، حيال عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت، وخصوصًا إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لواقعة انفجاره.
وقال الوزير سلام: "باسم الشعب اللبناني، نطالب بإعادة بناء الإهراءات (صوامع القمح) في لبنان، وليس في بيروت فقط، حفاظاً على الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى أنه "يطلب هذا الأمر من دولة الكويت للشعب اللبناني، وليس حكومة لبنان، لأنه لا يجوز أن يُترك بلد عربي من دون مخزون استراتيجي".
وأضاف في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أخيرًا، أن "الأموال موجودة، وقد تواصلت مع وزارة الخارجية، وعلمت أن هناك أموالا موجودة في صندوق التنمية الكويتي، يمكن "بشحطة قلم" اليوم أن يؤخذ قرار ببناء إهراءات لبنان".
وردًا على ذلك، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن استنكار بلاده لتصريح الوزير سلام، مطالبًا الأخير بسحب تصريحه "حرصًا على العلاقات الثنائية".
واعتبر الوزير الكويتي أن تصريح الوزير اللبناني "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
وأشار إلى أن بلاده "تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة"، مُشددًا على أن "الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".
ونوه الوزير الكويتي إلى أن بلاده كانت قد موّلت بناء صوامع الغلال بمرفأ بيروت في عام 1969، قبل أن تتضرر بفعل الانفجار الأليم.
وكان قد أصدر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، بيانا بشأن تصريحات الوزير سلام، فيما يتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان، ودعوته دولة الكويت وأميرها للمساعدة في ذلك.
وأكد أن دولة الكويت لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود، كما أكد احترام لبنان لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل الدول.
وأوضح بيان ميقاتي أن آلية اتخاذ القرار في الكويت تخضع لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية، تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي، مشيرًا إلى عمق العلاقة بين لبنان والكويت وشعبيهما ومتانتها، والتي لن تشوبها شائبة.
في حين عقد الوزير اللبناني سلام مؤتمرًا صحافيًا، أوضح من خلاله ما كان يقصده من تصريحه السابق، حيثُ أكد أنه لم يقصد تجاوز الأصول والقواعد الدستورية.
وبين أنه "قصد من خلال استعمال مقولة (بشحطة قلم)، وهي عبارة تُستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية مرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان".
وأعرب الوزير سلام عن أمله أن يقبل البرلمان الكويتي توضيحه، ومضى قائلًا: "كنت مرتاح الضمير في طلبي، لأنني أناشد بلداً شقيقاً لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصاً أن البنك الدولي صنّف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي، لأنه لا يملك مخزوناً استراتيجياً".