الكويت تستنكر تصريح وزير لبناني بشأن دورها في إعادة إعمار مرفأ بيروت

استنكرت الكويت، اليوم السبت، تصريحًا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، حيال عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت، وخصوصًا إعادة بناء إهراءات القمح في لبنان‏، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لواقعة انفجاره.

وقال الوزير سلام: "باسم الشعب اللبناني، نطالب بإعادة بناء الإهراءات (صوامع القمح) في لبنان، وليس في بيروت فقط، حفاظاً على الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى أنه "يطلب هذا الأمر من دولة الكويت للشعب اللبناني، وليس حكومة لبنان، لأنه لا يجوز أن يُترك بلد عربي من دون مخزون استراتيجي".

وأضاف في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أخيرًا، أن "الأموال موجودة، وقد تواصلت مع وزارة الخارجية، وعلمت أن هناك أموالا موجودة في صندوق التنمية الكويتي، يمكن "بشحطة قلم" اليوم أن يؤخذ قرار ببناء إهراءات لبنان".