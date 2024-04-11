بنحو 100 مليون دولار.. واشنطن تعلن حزمة مساعدات جديدة للسودان

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان أن الولايات المتحدة ستقدم تمويلاً إضافياً يتجاوز 100 مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني في ظل الحرب الدائرة على أراضيه.

يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن لحشد مزيد من الأموال خلال مؤتمر دولي للمانحين، مرتقب هذا الشهر ليبحث الأزمة الإنسانية في السودان.

وقال المبعوث الخاص توم بيرييلو لوكالة "رويترز" إنه يأمل في أن يعطي الشركاء في أنحاء العالم أولوية أكبر للحرب في السودان وأن يشارك المزيد من الدول في مؤتمر للمانحين في باريس يوم 15 أبريل نيسان.

ويتزامن بدء المؤتمر مع مرور سنة كاملة على اندلاع الصراع.

وأوضح بيرييلو أن "الاستجابة الدولية ضعيفة للغاية. حصلنا على 5 في المئة من المبلغ المطلوب"، مبينا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للصراع.

ودفعت الحرب الملايين إلى الجوع الحاد، وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم.