الصحة العالمية: الدمار في محيط مستشفى الشفاء "يفوق الوصف"

وأضاف غيبريسوس، أن أكثر من 240 مريضا يتلقون خدمات من عاملين صحيين متطوعين. وأشار إلى أن الخدمات محدودة للغاية، بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.

وجدد الدعوة إلى ضرورة "وقف إطلاق النار" في غزة، وختم تدوينته بالقول، إن الكلمات عاجزة عن وصف مستوى الدمار في محيط المستشفى.