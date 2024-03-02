الصحة العالمية: الدمار في محيط مستشفى الشفاء "يفوق الوصف"
وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء شمالي غزة بأنه "يفوق الوصف".
وقال المسؤول الأممي عبر حسابه في "إكس" إن المنظمة وشركاءها تمكنوا، بعد محاولات استغرقت شهراً، من الوصول إلى الستشفى الشفاء لإيصال 19 ألف ليتر من الوقود، وإمدادات طبية "منقذة للحياة" لـ 150 مريضاً، كما تمكنوا من علاج 50 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأضاف غيبريسوس، أن أكثر من 240 مريضا يتلقون خدمات من عاملين صحيين متطوعين. وأشار إلى أن الخدمات محدودة للغاية، بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.
وجدد الدعوة إلى ضرورة "وقف إطلاق النار" في غزة، وختم تدوينته بالقول، إن الكلمات عاجزة عن وصف مستوى الدمار في محيط المستشفى.