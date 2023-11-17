محللون لـ "إرم نيوز": التهجير مخطط إسرائيل الأول.. والتخبط يهيمن على المواقف الدولية

مع تجاوز اليوم الأربعين من حرب غزة والتصعيد الكبير في العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، حذّر محللون من إغفال الاهتمام بخطة إسرائيل التي تتمثل في تهجير الفلسطينيين من غزة.

المحللون قالوا في إفادات خاصة لـ "إرم نيوز" إن معظم أوساط الساسة والمراقبين وقادة الرأي في العالم يتجاهلون الصورة الكاملة والواضحة في غزة المتمثلة بمضي إسرائيل في تنفيذ مخطط التهجير، والهروب إلى الأمام من خلال التعامل بالقطعة مع مأساة غزة، التي لا تنحصر فقط بالقتل والدمار بل تمتد إلى تهجير سكان القطاع وجعله غير قابل للحياة.

ونبهوا إلى أنه عند طرح التساؤلات حول مستقبل القطاع وما هي نوايا إسرائيل الكامنة وراء عملياتها في غزة، يتم التركيز على تفاصيل الأحداث اليومية، التي أكدوا أنه من الضروري إبرازها ولكن دون إغفال الهدف الرئيسي الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه.