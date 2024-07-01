موريتانيا.. الإعلان رسمياً عن فوز الغزواني بولاية رئاسية ثانية

أعلنت اللجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات في موريتانيا، الاثنين، فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية، بعد حصوله على 56,12% من الأصوات.

وبحسب وكالة رويترز، "جاء خصم الغزواني الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي في المركز الثاني مع 22,10% من الأصوات، في الانتخابات التي جرت السبت، وفق ما أعلن رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي.

والأحد، أعلن عبيدي أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني"، والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامي؛ القوة المعارضة الرئيسة في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 12,78% من الأصوات.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية "بذلنا كل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات جيدة، وحققنا نجاحا نسبيا".