العراق.. عودة الصدر تهدد بتجدد الصراع مع الإطار التنسيقي

يستعد التيار الصدري في العراق، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، بعد إعلان اعتزاله العمل السياسي منذ أكثر من عام، وهو ما قد يعيد الخلافات السياسية مع قوى الإطار التنسيقي، بحسب مراقبين.

ويقول المراقبون، إن عودة الصدريين للمشهد السياسي ستعيد الخلافات السياسية بقوة على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ومن المتوقع، وفق التوقيتات الدستورية، أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في العراق بداية عام 2025، لكن حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد رسمي لها من قبل الحكومة العراقية أو مفوضية الانتخابات العليا.

وقال مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الصدري، لـ"إرم نيوز"، إن "الصدريين قاطعوا انتخابات مجالس المحافظات، كون التيار كان رافضا لهذه المجالس، وهو من عمل على حلها وإيقاف عملها خلال السنوات الماضية، لكن انتخابات البرلمان سيكون التيار الصدري مشاركا فيها بقوة".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التيار الصدري مستعد للعملية الانتخابية، وهناك جهوزية لقواعده الشعبية في كل المدن وبمختلف المحافظات".

وأكد أن "التيار لا يهتم كثيراً بما إذا كان قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة داخل المحافظة أو دائرة واحدة لكل محافظة، فهو يستطيع التحكم بجمهوره وتوجيههم لانتخابات المرشحين وفق رقع جغرافية محددة".

وأضاف أن "الماكنة الانتخابية بدأت العودة منذ أيام لتعقد الاجتماعات ةتناقش الاستعدادات، فهناك نية للدخول بقوة في انتخابات البرلمان المقبلة من أجل حصول الصدريين على أعلى المقاعد؛ ما قد يمكنهم هذه المرة من تشكيل حكومة الأغلبية، دون مشاركة قوى الإطار التنسيقي".

وختم المسؤول البارز في الهيئة السياسية للتيار الصدري حديثه بالقول، إن "الصدريين لن يتحالفوا إطلاقا مع الإطار التنسيقي ولن يكونوا جزءا من أي حكومة يكون هو فيها".

وأضاف أن "تشكيل الحكومة الجديدة مستقبلا لا يخلو من المشاكل السياسية، لكن هناك تواصلا مبكرا مع أطراف سياسية سنية وكردية بشكل مبكر وغير معلن لترتيب المواقف بشأن حكومة الأغلبية".