اجتياح خانيونس يهدد أكبر مستشفيات رفح بالتوقف

تهدد العملية البرية للجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، استمرار عمل مستشفى غزة الأوروبي، أكبر مشافي مدينة رفح والشريان الصحي الرئيسي للمدينة، والتوقف عن العمل، خاصة في ظل قربه من الحدود الشرقية مع إسرائيل.

وتعد رفح الأفقر صحيًا بين مدن القطاع، ولا تمتلك العدد الكافي من المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية لسكانها، الذين زاد عددهم خلال الحرب الإسرائيلية بسبب نزوح عشرات الآلاف للمدينة.

وحذر مسؤولون طبيون من إمكانية أن تؤدي العملية الإسرائيلية في الجنوب إلى توقف المستشفى عن العمل، الذي يقع بين رفح وخانيونس بسبب قربه من محاور قد يسلكها الجيش الإسرائيلي للوصول لقلب خانيونس، ما يعني تكرار سيناريو مستشفيات غزة وشمالها.

عمليات تحت القصف

وأكد المدير الطبي في مستشفى غزة الأوروبي، صهيب الهمص، لـ"إرم نيوز"، أن "خطر التوقف عن العمل يهدد مستشفى غزة الأوروبي؛ بسبب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب القطاع ومدينة خانيونس".