اجتياح خانيونس يهدد أكبر مستشفيات رفح بالتوقف
تهدد العملية البرية للجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، استمرار عمل مستشفى غزة الأوروبي، أكبر مشافي مدينة رفح والشريان الصحي الرئيسي للمدينة، والتوقف عن العمل، خاصة في ظل قربه من الحدود الشرقية مع إسرائيل.
وتعد رفح الأفقر صحيًا بين مدن القطاع، ولا تمتلك العدد الكافي من المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية لسكانها، الذين زاد عددهم خلال الحرب الإسرائيلية بسبب نزوح عشرات الآلاف للمدينة.
وحذر مسؤولون طبيون من إمكانية أن تؤدي العملية الإسرائيلية في الجنوب إلى توقف المستشفى عن العمل، الذي يقع بين رفح وخانيونس بسبب قربه من محاور قد يسلكها الجيش الإسرائيلي للوصول لقلب خانيونس، ما يعني تكرار سيناريو مستشفيات غزة وشمالها.
عمليات تحت القصف
وأكد المدير الطبي في مستشفى غزة الأوروبي، صهيب الهمص، لـ"إرم نيوز"، أن "خطر التوقف عن العمل يهدد مستشفى غزة الأوروبي؛ بسبب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب القطاع ومدينة خانيونس".
وأوضح الهمص أن "الطواقم الطبية في المستشفى تعمل على إنقاذ الجرحى وتقديم الخدمات تحت القصف، وذلك على وقع أصوات إطلاق النار وقذائف الدبابات الإسرائيلية القريبة من المستشفى".
وأضاف: "للأسف مستشفى غزة الأوروبي قريب جدًا من الحدود الشرقية للقطاع، وهذا الأمر يجعله عرضة لخطر التوقف، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي يمكنه الوصول بسهولة للطريق الرئيسي الذي يربطه بمدينة رفح".
وبين أنه "في حال تقدم الجيش الإسرائيلي براً نحو خانيونس من المنطقة الشرقية لرفح، فإن المستشفى سيكون بالتأكيد خارج الخدمة، ولا يمكن لأحد الوصول إليه"، وأضاف أن "هذا يعني أن نحو نصف مليون إنسان سيحرمون من الخدمة الطبية".
وتابع: "منذ بداية الحرب يعمل المستشفى بأدنى المقومات، ويفتقر للكثير من المعدات الطبية والوقود، والكوادر أنهكها العمل المتواصل، إلا أننا نحاول الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية"، مستدركاً: "لكن يبدو أن إسرائيل لا ترغب في ذلك".
وأشار الهمص إلى أن "مدينة رفح تعتمد بشكل أساسي على مستشفى غزة الأوروبي، وقطع إسرائيل للطريق الواصل بين المدينة والمستشفى سيؤدي إلى كارثة صحية كبيرة في المدينة وفقدان الآلاف أية فرصة للنجاة".
وتابع: "قد نكون مضطرين للتوقف عن العمل بأية لحظة سواء بسبب نقص الخدمات الطبية أو بفعل الاجتياح والقصف الإسرائيلي المتواصل في محيط المستشفى"، مطالبًا بضرورة وضع حد لاستهداف إسرائيل للمستشفيات.
وضع متهالك
من ناحيته، أكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، مروان الهمص، أن "الوضع الصحي في رفح متهالك جدًا بسبب الأعداد الضخمة من النازحين الذين وصلوا إليها"، مشيرًا إلى أن عدد النازحين يفوق القدرة الاستيعابية للمدينة.
وقال الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "المستشفيات الرئيسية في مدينة رفح قريبة من الحدود مع إسرائيل، وهذا الأمر يجعلها عرضة للاستهداف والخروج عن الخدمة في أي تقدم بري للقوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية".
وأضاف: "في الحرب الإسرائيلية عام 2014 اضطررنا لوقف العمل بمستشفى أبو يوسف النجار، وهذا السيناريو قد يتكرر مرة أخرى خلال الحرب الجارية حالياً، والأمر سيكون كارثياً في حال توقف مستشفى غزة الأوروبي عن العمل".
وتابع: "رفح تعتمد في الخدمات الصحية على مستشفى غزة الأوروبي وأبو يوسف النجار، والأخير لا توجد فيه خدمات تخصصية وأقسام لازمة لخدمة السكان والنازحين".
وأكد أن "توقف مستشفى غزة الأوروبي عن العمل يعني هلاك جميع السكان والنازحين في رفح".
وختم الهمص: "المدينة معرضة لخطر انتشار الأوبئة والأمراض، والكارثة الكبرى ستكون حال خروج مستشفياتها عن الخدمة، خاصة مستشفى غزة الأوروبي وهو من أكبر وأهم مستشفيات القطاع"، مطالباً بوجود مستشفيات ميدانية في المدينة.